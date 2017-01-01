Бойовики на Донбасі 16 разів відкривали вогонь

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Бойовики на Донбасі

З початку доби втрат серед воїнів сил АТО не було

Сьогодні бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Ситуація у зоні проведення АТО впродовж сьогоднішнього дня відносно стабілізувалась. Однак на окремих ділянках лінії зіткнення підрозділи російсько-терористичних бандформувань не припинили застосовувати зброю проти воїнів ЗС України. З початку доби незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Приморському напрямку противник найбільш інтенсивно обстрілював наші позиції на підступах до Мар'їнки, використовуючи 82-мм міномети та гранатомети різних модифікацій. До слова, декілька мін противника знову влучили у житловий квартал цього міста неподалік КПВВ «Мар'їнка». На щастя, ніхто з місцевих не постраждав, однак робота КПВВ була на певний час призупинена. Зараз цей пункт пропуску працює у штатному режимі.

Також під ворожими обстрілами зі стрілецької зброї опинились оборонні укріплення сил АТО біля Водяного, Новотроїцького та Красногорівки.

На Донецькому напрямку вранці бойовики проросійських НЗФ обстріляли наші опорні пункти у передмісті Авдіївки з мінометів калібру 82 мм та піхотного озброєння меншого калібру. В районі Зайцевого та Луганського били з озброєння БМП. Після 7.00 години ранку на цій ділянці фронту встановилось відносне затишшя.

На Луганському напрямку з початку доби зафіксовано три факти порушення противником режиму припинення вогню. Одразу після опівночі ворог зі стрілецької зброї здійснив обстріли наших опорних пунктів біля Станиці Луганської та н.п. Донець. А близько 9.00 години ранку бандити вдарили з 82-мм мінометів та станкового протитанкового гранатомету по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки.

У штабі повідомили, що з початку доби втрат серед воїнів сил АТО не було.