Бойовики на Донбасі 28 разів обстріляли позиції українських бійців

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Зона АТО

Сьогодні двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

З початку доби 10 квітня в зоні проведення АТО бойовики 28 разів обстріляли сили АТО і двоє українських військових отримали поранення, передає прес-центр штабу АТО.

«Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ тривають. З початку доби ворог 28 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України. Двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Поблизу Маріуполя, вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та БМП ворог накривав захисників Новотроїцького. З мінометів калібру 82мм та великокаліберних кулеметів бив по позиціям в районі населеного пункту Березове. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Мар’їнки. Поблизу Мар’їнки та Новотроїцького активно діяли ворожі снайпери.



На Донецькому напрямку, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по наших позиціях під Авдіївкою. Зі 120-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників шахти «Бутівка». По позиціям поруч населеного пункту Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.



На Луганському напрямку, міномети калібру 82мм противник застосував по позиціям поруч населеного пункту Кримське, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції поруч населених пунктів Станиця Луганська та Донець.



