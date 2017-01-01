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    Бойовики на Донбасі масовано обстрілюють Красногорівку з мінометів

    • Сьогодні, 18:39
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    Один український військовий дістав поранення під час обстрілів терористів

    На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці.

    Про це інформує прес-центр штабу АТО.

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    «З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське», - йдеться в повідомленні.

    На Луганському напрямку, за даними штабу, з мінометів 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – по Кримському, Новозванівці, Новоолександрівці.

    Крім того повідомляється, що на Донецькому напрямку бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Авдіївку. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському БМП ворога.

    «Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли. Одного нашого військового поранено», - зазначили у прес-центрі.

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