Бойовики на Донбасі обстрілюють міста снарядами 152 мм

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Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків є поранені серед цивільного населення

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю (СЦКК) констатує, що бойовики терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» в Донбасі протягом доби активно здійснювали обстріли позицій ВСУ, населених пунктів вздовж всієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-служба СЦКК.

«В ніч на суботу, близько 01:35, бойовики здійснили обстріл в напрямку населеного пункту Волноваха з застосуванням 15 снарядів артилерії калібром 152 міліметра, що є грубим порушенням Мінських домовленостей щодо застосування забороненого озброєння. На щастя, загиблих і поранених серед мирного населення немає», - ідеться в повідомленні.

За їх інформацією, у п'ятницю бойовики здійснили обстріл в напрямку населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка з застосуванням 82-міліметрового міномета. В результаті обстрілу зруйнований один будинок по вулиці Героїв Чорнобиля, 206, а також одна міна розірвалися у дворі біля будинку по вулиці Сонячна, 8.

За попередньою інформацією жертв серед мирного населення немає. Крім того, в п'ятницю близько 11:30 супротивник із стрілецької зброї обстріляв населений пункт Чермалик. Поранення отримала громадянка України. Вона з діагнозом «вогнепальне поранення лівої гомілки» була направлена в лікарню.

«Такі злочинні дії незаконних збройних формувань свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей і про цілеспрямовані дії по подальшому загостренню конфлікту і небажання дотримуватися режиму припинення вогню», - підкреслено в повідомленні.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак бойовики режиму «тиші» не дотримуються.

Як повідомляв «Главком» раніше, бойовики продовжують порушувати домовленості про деескалацію конфлікту в районах проведення АТО.