Бойовики на Донбасі тікають з позицій та переховуються у місцевих мешканців - розвідка
- Сьогодні, 12:13
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Терористи змушують місцевих жителів забезпечувати їх продуктами харчування та спиртним
Бойовики 1 армійського корпусу (Донецьк) самовільно залишають позиції невеликими групами та по кілька днів проживають у місцевих мешканців.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
«У 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК військовослужбовці передових підрозділів саботують вихід на зв’язок з командуванням, групами до п’яти осіб самовільно залишають місця служби і проживають по декілька днів у місцевих мешканців, примушуючи тих забезпечувати «захисників» спиртним і продуктами харчування», - повідомляють у розвідці.
Як повідомлялося, терористи зранку гатили по Авдіївці з танків та мінометів.
Нагадаємо, сьогодні Порошенко підписав закон про соцзахист жителів окупованих територій.