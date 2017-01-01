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    Бойовики на Донбасі тікають з позицій та переховуються у місцевих мешканців - розвідка

    • Сьогодні, 12:13
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    Терористи змушують місцевих жителів забезпечувати їх продуктами харчування та спиртним

    Бойовики 1 армійського корпусу (Донецьк) самовільно залишають позиції невеликими групами та по кілька днів проживають у місцевих мешканців.

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    Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

    «У 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК військовослужбовці передових підрозділів саботують вихід на зв’язок з командуванням, групами до п’яти осіб самовільно залишають місця служби і проживають по декілька днів у місцевих мешканців, примушуючи тих забезпечувати «захисників» спиртним і продуктами харчування», - повідомляють у розвідці.

    Як повідомлялося, терористи зранку гатили по Авдіївці з танків та мінометів.

    Нагадаємо, сьогодні Порошенко підписав закон про соцзахист жителів окупованих територій.

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