Бойовики на Донбасі за наказом ФСБ активізували боротьбу з «українським тероризмом»

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У «ЛНР» місцевий житель, у якого було вилучено кілька шашок промислової вибухівки, був оголошений «терористом міжнародного класу на службі у СБУ»

Керівництво ФСБ Росії зажадало від «МГБ ДНР» і «МГБ ЛНР» різко активізувати боротьбу з «українським тероризмом». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Завдання - будь-якими способами організувати наявність «доказів» «активної терористичної діяльності» українських спецслужб і ВСУ, яка нібито ведеться на території окупованих районів», - йдеться в повідомленні.

За даними «ІС», затриманим за побутові злочини кримінальним елементам інкримінують «зв'язки» з українськими ССО, розвідкою Міноборони України і СБУ.

«У «ЛНР» місцевий житель, у якого було вилучено кілька шашок промислової вибухівки, був оголошений «терористом міжнародного класу на службі у СБУ», - повідомляє група «ІС».

Як повідомляла українська розвідка, на Донбасі затримують співробітників місцевих охоронних фірм, яких примушують оформити контракти на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ.