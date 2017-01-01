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    Бойовики на Донбасі за наказом ФСБ активізували боротьбу з «українським тероризмом»

    • Сьогодні, 11:18
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    У «ЛНР» місцевий житель, у якого було вилучено кілька шашок промислової вибухівки, був оголошений «терористом міжнародного класу на службі у СБУ»

    Керівництво ФСБ Росії зажадало від «МГБ ДНР» і «МГБ ЛНР» різко активізувати боротьбу з «українським тероризмом». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

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    «Завдання - будь-якими способами організувати наявність «доказів» «активної терористичної діяльності» українських спецслужб і ВСУ, яка нібито ведеться на території окупованих районів», - йдеться в повідомленні.

    За даними «ІС», затриманим за побутові злочини кримінальним елементам інкримінують «зв'язки» з українськими ССО, розвідкою Міноборони України і СБУ.

    «У «ЛНР» місцевий житель, у якого було вилучено кілька шашок промислової вибухівки, був оголошений «терористом міжнародного класу на службі у СБУ», - повідомляє група «ІС».

    Як повідомляла українська розвідка, на Донбасі затримують співробітників місцевих охоронних фірм, яких примушують оформити контракти на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ. 

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    бойовики на Донбасі Донбас ФСБ
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