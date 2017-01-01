Бойовики на Донбасі знову активізували обстріли після незначного затишшя

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Фото: Reuters Бойовик в зоні АТО

Терористи зокрема обстрілюють українських військових з мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї

Незважаючи на режим тиші на Добасі, російсько-окупаційні підрозділи не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. За минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних сил України, один військовий отримав поранення.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

На приморському напрямку по захисниках Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців у районі Водяного обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкиного противник застосував озброєння БМП. Опорні пункти поблизу Лебединського, Талаківки та Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї.

На донецькому напрямку по позиціях у районах Кам’янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували по захисниках Луганського та Верхньоторецького.

На луганському напрямку з великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Кримського.

«Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувались режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали», - додають у штабі АТО.

Нагадаємо, вчора станом на 18:00 у штабі АТО звітували, що ситуація в зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалася, за добу було зафіксовано вісім обстрілів позицій Збройних сил України.