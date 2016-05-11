Бойовики на донецькому напрямку зазнали значних втрат, - розвідка
- Сьогодні, 12:40
-
Розсилка
У лікарні Донецька після штурму сил АТО доставили майже 400 бойовиків - Міноборони
Бойовики понесли великі санітарні втрати на Донецькому напрямку. Після штурму позицій сил антитерористичної операції в лікарні окупованого Донецька доставили майже 400 бойовиків. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.
Читайте також
Повідомляється, що на даний час у зв'язку з невдалими штурмовими діями у Донецькій обласній клінічній травматологічній лікарні перебувають 150 бойовиків. Крім того в Інституті невідкладної і відновлювальної хірургії знаходяться ще 30 бойовиків, а в Центральній міській клінічній лікарні та Донецькій обласній лікарні імені Калініна - 200.Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують обстрілювати власні позиції, внаслідок чого є вбиті та поранені російські військовослужбовці. «У районі Саханка мінометними підрозділами 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ здійснено обстріл власних передових позицій, в результаті чого вбито двох та поранено більше десяти військовослужбовців», - інформувала українська розвідка.