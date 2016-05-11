Бойовики на донецькому напрямку зазнали значних втрат, - розвідка

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У лікарні Донецька після штурму сил АТО доставили майже 400 бойовиків - Міноборони

Бойовики понесли великі санітарні втрати на Донецькому напрямку. Після штурму позицій сил антитерористичної операції в лікарні окупованого Донецька доставили майже 400 бойовиків. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Повідомляється, що на даний час у зв'язку з невдалими штурмовими діями у Донецькій обласній клінічній травматологічній лікарні перебувають 150 бойовиків. Крім того в Інституті невідкладної і відновлювальної хірургії знаходяться ще 30 бойовиків, а в Центральній міській клінічній лікарні та Донецькій обласній лікарні імені Калініна - 200.