Бойовики на Луганщині поранили українського військового

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Бойовики минулої доби вели масований обстріл позицій сил АТО з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї

На луганському напрямку один український військовий дістав поранення в результаті ворожого обстрілу минулого вечора та вночі.

Про це повідомив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, передає Луганська ОДА на сторінці у Facebook.

«Учора ввечері та протягом ночі ворог посилив інтенсивність обстрілів до критичного значення. На жаль, в результаті ворожої агресії був поранений наш захисник. Разом з усією Луганщиною сподіваємося на його швидке одужання», – розповів Клименко.

За його словами, бойовики вели масований обстріл позицій сил АТО з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, протягом минулої доби і після півночі уздовж лінії розмежування бойовики 22 рази порушували режим тиші», застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Як повідомлялося, за інформацією прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 51 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення АТО. Унаслідок обстрілу 2 військовослужбовців отримали поранення.