  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики на Луганщині поранили українського військового

    • Сьогодні, 12:09
    • Розсилка

    Бойовики минулої доби вели масований обстріл позицій сил АТО з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї

    На луганському напрямку один український військовий дістав поранення в результаті ворожого обстрілу минулого вечора та вночі.

    Читайте також

    Про це повідомив заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко, передає Луганська ОДА на сторінці у Facebook.

    «Учора ввечері та протягом ночі ворог посилив інтенсивність обстрілів до критичного значення. На жаль, в результаті ворожої агресії був поранений наш захисник. Разом з усією Луганщиною сподіваємося на його швидке одужання», – розповів Клименко.

    За його словами, бойовики вели масований обстріл позицій сил АТО з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Крім того, протягом минулої доби і після півночі уздовж лінії розмежування бойовики 22 рази порушували режим тиші», застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю.

    Як повідомлялося, за інформацією прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 51 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення АТО. Унаслідок обстрілу 2 військовослужбовців отримали поранення.

    Читайте також
    зона АТО Бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ