Бойовики намагаються витіснити сили АТО з Широкиного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зруйноване Широкине

Широкине знову під обстрілами

Незважаючи на режим тиші, російсько-окупаційні війська на Донбасі не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. Зокрема, у Широкиному наші військові вкотре опинилися під вогнем противника, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Обстріли тут практично не припиняються, – говорить командир відділення морської піхоти. – Перемир’я, як такого взагалі немає. Окрім стрілецької зброї бойовики використовують СПГ, РПГ, міномети та БМП. Загалом противник абсолютно не соромиться застосовувати зброю усіх калібрів, що є в його розпорядженні, навіть самохідні артилерійські установки. Обстрілам піддається і саме село Широкино, яке вже і так практично зруйноване».

Ситуація в Широкиному залишається стабільно напруженою. Бойовики намагаються витіснити українські підрозділи з селища, проте українські морські піхотинці успішно відбивають усі напади ворога, зазначають у штабі АТО.