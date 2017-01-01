Бойовики насичують свій передній край безпілотниками - Тимчук

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Бойовики все частіше і більш демонстративно порушують Мінські домовленості

Дії російсько-терористичних військ в зоні АТО носять все більш провокаційний характер, окупанти все більш грубо і демонстративно порушують Мінські домовленості. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на дані групи «ІС».

«Противник все частіше використовує ствольну артилерію і РСЗВ, відзначаються випадки тривалого ведення вогню з артилерійських систем і мінометів з одних і тих же позицій (тобто, не зустрічаючи відповідного вогню від ВСУ, окупанти після скоєння вогневих нальотів не обтяжують себе зміною вогневих позицій або здійснюють маневр на мінімальну відстань)», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними групи «ІС», противник активно насичує свій передній край БПЛА тактичного радіусу дії (в основному використовуючи адаптовані цивільні квадрокоптери). «Протягом минулих вихідних не менше 3-х разів відзначалися спроби бойовиків в ході вогневих нальотів і обстрілу коригувати мінометний вогонь за допомогою БПЛА (ще двічі окупанти вели з їх допомогою розвідку тактичного тилу сил АТО)», - повідомляє Тимчук.

Як повідомляв «Главком», впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України.