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    Бойовики назвали нову дату можливого розведення сил біля Станиці Луганської

    • Сьогодні, 00:59
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    Раніше бойовики «ЛНР» називали 23 січня датою наступної спроби розведення сил біля Станиці

    Бойовики «ЛНР» назвали нову можливу дату розведення сил біля Станиці Луганської.

    Про це повідомляє онлайн-ресурс бойовиків «Луганський інформцентр».

    «Чергова спроба розведення сил і засобів на ділянці лінії зіткнення в районі Станиці Луганської може відбутися 25 січня», – йдеться у повідомленні.

    При цьому бойовики звинувачують ЗСУ у неготовності до розведення сил і заявляють, що сили АТО зміцнюються біля Станиці.

    Як відомо, раніше бойовики «ЛНР» називали 23 січня датою наступної спроби розведення сил біля Станиці.

    1 жовтня 2016 року розведення сил та засобів на лінії розмежування сторін було здійснено в районі н.п. Золоте на Луганщині, 7 жовтня – біля н.п. Петровське.

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