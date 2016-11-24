Бойовики назвали нову дату можливого розведення сил біля Станиці Луганської

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Раніше бойовики «ЛНР» називали 23 січня датою наступної спроби розведення сил біля Станиці

Бойовики «ЛНР» назвали нову можливу дату розведення сил біля Станиці Луганської.

Про це повідомляє онлайн-ресурс бойовиків «Луганський інформцентр».

«Чергова спроба розведення сил і засобів на ділянці лінії зіткнення в районі Станиці Луганської може відбутися 25 січня», – йдеться у повідомленні.

При цьому бойовики звинувачують ЗСУ у неготовності до розведення сил і заявляють, що сили АТО зміцнюються біля Станиці.

Як відомо, раніше бойовики «ЛНР» називали 23 січня датою наступної спроби розведення сил біля Станиці.

1 жовтня 2016 року розведення сил та засобів на лінії розмежування сторін було здійснено в районі н.п. Золоте на Луганщині, 7 жовтня – біля н.п. Петровське.