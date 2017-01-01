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    Бойовики не допускають місію Червоного Хреста до звільнення заручників – Геращенко

    • Сьогодні, 16:21
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    <em>Ірина Геращенко</em>
    Ірина Геращенко

    Українська сторона підтримує ініціативу Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо створення механізму для пошуку зниклих безвісти

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зустрілася з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Мауером і подякувала за підтримку громадян і територій, що постраждали від конфлікту.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Зустрілася з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Мауером. Подякувала за зусилля МКЧХ за підтримку громадян і територій, що постраждали від конфлікту. Україна в рамках роботи гуманітарної групи в Мінську наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих безвісти, звільнення заручників. Не було жодної із 50 зустрічей у Мінську, де б не порушувалося це питання», – йдеться у повідомленні.

    Вона зауважує, що досі немає пояснення, чому українські тюрми є відкритими для МКЧХ та інших міжнародних місій, натомість залишаються закритими на окупованих територіях і в РФ, де є українські політв'язні, та чому МКЧХ не дозволяють провідати українців в ОРДЛО, передати їм листи чи посилки від родичів. 

    «Також ОРДЛО проти залучення МКЧХ до процесу звільнення заручників. Ми пропонували, щоб спільна місія МКЧХ і комітет ООН з прав людини зібрали заяви тих людей, які є в списках ОРДЛО на звільнення, але які бажають залишитися на контрольованих українською владою територіях. Але на цьому етапі цю місію виконуватиме тільки представництво ООН з прав людини, так домовилися в Мінську», – написала Геращенко. 

    Перший заступник голови ВР також повідомила, що українська сторона підтримує ініціативу МКЧХ щодо створення механізму для пошуку зниклих безвісти і додаткових механізмів та важелів для захисту критичної інфраструктури.

    «В гуманітарних питаннях Україна відкрита, стоїть на позиціях їх пріоритетності і готова до їх вирішення. Також обговорили питання роботи КПВВ, гуманітарні проекти, вдосконалення законодавства у сфері захисту родин зниклих безвісти», – підсумувала Геращенко.

    Нагадаємо, відсьогодні у Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України до Росії.

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