Бойовики не пропустили гумконвой ООН на окуповану територію Донбасу

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23 автомобілі гумконвою ООН були повернуті на контрольовану територію без будь-яких пояснень бойовиків

Проросійські бойовики на Донбасі у четвер не пропустили на окуповану територію Донбасу 24 автомобілі з гуманітарним вантажем від Організації об'єднаних націй, дозволивши рух лише одному з них.

Про це повідомила помічник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець.

«Впродовж першої половини дня прикордонники на КПВВ «Новотроїцьке» здійснили оформлення гуманітарного вантажу від ООН. У гумконвої йшли вантажі на непідконтрольну територію, це були будматеріали та медикаменти. Всього було оформлено 25 автомобілів і вже в 17 годин, після закінчення роботи КПВВ, прикордонники отримали інформацію, що на непідконтрольну території було пропущено лише 1 автомобіль, ще 23 були повернуті на контрольовану територію без будь-яких пояснень. Ще один залишився у «сірій зоні» через несправність в самому автомобілі, про його долю нічого не знаємо. Всі інші 23 автомобілі прибули через КПВВ «Новотроїцьке», зараз вони знаходяться на території логістичного центру», - розповіла вона.

За словами Іванець, про інцидент прикордонники повідомили місію ОБСЄ і в штаб АТО. У п'ятницю автомобілі мають намір повернутися на підконтрольну Україні територію, до ОРДЛО вони їхати не планують.

У Держприкордонслужбі також підкреслили, що це перший подібний випадок, коли бойовики не пропускають на підконтрольну собі територію автомобілі з міжнародною гуманітарною допомогою.

Джерело: 112 Україна