Бойовики не пускають спостерігачів ОБСЄ на українсько-російський кордон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зустріч координатора в безпековій підгрупі в Мінську Ертугрула Апакана з нардепами

Щодня близько 70 патрулів місії інспектують майже 470 км вздовж лінії зіткнення на Донбасі

Представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» не допускають спостерігачів місії ОБСЄ на не контрольовану Києвом ділянку україно-російського кордону. Про це повідомив координатор в безпековій підгрупі в Мінську Ертугрул Апакан на зустрічі з депутатами різних фракцій Верховної Ради в рамках неформальної Мінської платформи в ВР, написала на своїй сторінці в Facebook віце-спікер парламенту, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

За її словами, Апакан зазначив, що щодня близько 70 патрулів місії інспектують майже 470 км вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

«На жаль, виїхати на неконтрольовану ділянку україно-російського кордону для СММ ОБСЄ є завданням більш важким, а час перебування в прикордонних регіонах є дуже обмеженим, через недопуск ОРДЛО. Посол Апакан відзначив, що місія працює, аби більш активно моніторити безпекову ситуацію ближче до кордону. Також він наголосив, що після трагічного випадку підриву машини зі спостерігачами СММ ОБСЄ, коли один спостерігач загинув, один був поранений, місія змушена була обмежити свої пересування з міркувань безпеки, і зараз патрулі пересуваються тільки маршрутами з асфальтовим , а не ґрунтовим покриттям», - переповіла Геращенко розмову з Апаканом.

Також глава СММ ОБСЄ розповів про специфіку роботи місії, про комплексний підхід щодо досягнення режиму тиші, що має включати і припинення вогню, і розведення техніки і важкої зброї, і розмінування.

За словами Геращенко, посол визнав, що режим тиші порушується щодня.

Апакан також розповів депутатам, що на сьогоднішній день з 22 локацій СММ ОБСЄ в Україні 14 знаходяться саме на Донбасі. Спостерігачі щоденно здійснюють моніторинг поблизу лінії зіткнення та за її межами.