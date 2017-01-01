Бойовики не вгамувалися й перед Різдвом: за день - 21 обстріл

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АТО на Донбасі

Двоє українських бійців зазнали поранень

У передріздвяну добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Маріупольському – з мінометів вони вели вогонь – по Павлополю, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Луганському напрямку бойовики з гранатометів стріляли по Станиці Луганській, Новотошківському та Новозванівці. На Донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів – по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки.

«В районі Новотошківського двоє наших військовослужбовців поранено. Загалом зафіксовано 21 обстріл», - зазначили в прес-центрі АТО.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один дістав поранення в районі Новозванівки.