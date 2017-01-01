Бойовики знову обстріляли Авдіївку з «Градів»

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В результаті артобстрілу пошкоджено чотири будинки місцевих мешканців

Бойовики обстріляли із залпової системи вогню «Град» Авдіївку на Донеччині.

Про це повідомляє управління поліції в Донецькій області.

«В результаті артобстрілу пошкоджено чотири будинки місцевих мешканців по вулиці Чернишевського. Постраждалих серед мирного населення немає», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань володарі зазначених будинків залишили свої помешкання та вже тривалий час мешкають в біль безпечних районах міста.

«Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції наразі перебуває в постраждалому районі, з'ясовує інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним мешканцям», — додали в поліції.

Як повідомлялося, у вівторок, 23 травня, бойовики з «Градів» обстріляли стару частину міста Авдіївка. За даними української сторони СЦКК, зруйнований майже цілий квартал міста.

Всього за минулу добу бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи, зокрема, і озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.