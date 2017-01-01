Бойовики обстріляли Авдіївку: знеструмлена фільтрувальна станція

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Снаряд впав недалеко від Авдіївського коксохімічного заводу

В Авдіївці через обстріл бойовиків була перебита одна з двох ліній електропередач, знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Про це повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) Муса Магомедов на Facebook.

«Щось важке прилітало і приземлялося зовсім поруч із заводом. Одна з двох ліній електропередач перебита, ДФС знеструмлена», - повідомив Магомедов.

Інформацію про обстріл промзони також повідомив на Facebook координатор «Стоп Терор» Семен Кабакаєв.

«Зараз бойовики відкрили вогонь по промзоні Авдіївки. Працюють терористи з 120мм і 152мм знарядь. Стрілецька (зброя - ред.) і гранатомети не припиняються. Жорсткий обстріл почався годину назад, наші поки що мовчать у відповідь. Вогонь ведуть з Макіївки та Ясинуватої», - написав він.