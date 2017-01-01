Бойовики обстріляли Авдіївку: зруйновано шість будинків

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Близько півночі прифронтова Авдіївка зазнала обстрілу з боку проросійських бойовиків

Внаслідок нічного артобстрілу Авдіївки пошкоджено шість будинків, жертв та потерпілих немає. Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

За інформацією прес-служби поліції, близько півночі прифронтова Авдіївка зазнала обстрілу з боку бойовиків.

«Під вогонь терористів потрапили вулиці Лермонтова, Колосова та Тургенєва, розташовані на околиці міста. Наразі зафіксовано пошкодження шістьох будинків, в яких пошкоджено вікна, фасади, дахи та паркани. Мирні мешканці не постраждали», – повідомили правоохоронці.

Робота з фіксації руйнувань та надання допомоги громадянам триває.

Дані пригоди кваліфіковано за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.