Бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію: Авдіївка без води

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На території підприємства розірвалося вісім снарядів

Вночі бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Донецької ОДА Павло Жебрівський.

«Вісім снарядів розірвалось на території підприємства. Пошкоджено склад хлору, продуктопровід, резервуари чистої води, фільтри, завдано великої шкоди виробничим будівлям… Зараз станцію зупинено, приймається рішення про евакуацію працівників», – написав він.

За його словами, жителі Авдіївки залишилися без води.