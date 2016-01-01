Бойовики обстріляли із забороненої артилерії донецький напрямок

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За день двічі потрапляли під вогонь населені пункти

Бойовики на Донбасі з початку доби станом на 18:00 30 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців у зоні проведення Антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вогонь вівся на всіх напрямках, на донецькому ворог застосував ствольну артилерію.

«На маріупольському з 120-мм і 82-мм мінометів вони вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП. Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, проте після відкриття вогню у відповідь відступили. На донецькому напрямку з 152-мм артилерії були обстріляні наші позиції в районі Червоного Пахаря. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів зафіксований в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка та Верхньоторецьке. Зі 152-мм артилерії окупанти в черговий раз обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, і кожен раз змушені були, забираючи поранених, відступати», - сказано в повідомленні.

На луганському напрямку, відзначають у штабі АТО, з 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї обстрілювалися Троїцьке та Новоолександрівка.

За день двічі потрапляли під вогонь населені пункти.