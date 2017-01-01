Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка»

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КП «Мар’їнка»

Терористи півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста

У вівторок, 31 січня, ввечері незаконні збройні формування майже півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка». Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Вогонь терористи відкрили о 18.40 зі стрілецької зброї. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - йдеться у повідомленні.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар’їнка» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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