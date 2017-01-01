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    Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка»

    • Сьогодні, 09:01
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    <p>КП &laquo;Мар&rsquo;їнка&raquo;</p>

    КП «Мар’їнка»

    Терористи півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста

    У вівторок, 31 січня, ввечері незаконні збройні формування майже півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка». Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «Вогонь терористи відкрили о 18.40 зі стрілецької зброї. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - йдеться у повідомленні.

    Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар’їнка» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.

    Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

    Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. 

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