Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», - штаб АТО
- Сьогодні, 21:25
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Вогонь вівся з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї
Бойовики сьогодні обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє в понеділок увечері прес-центр штабу АТО в Facebook.
«Сьогодні,24 квітня, підрозділи російсько-окупаційних військ з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» Державної прикордонної служби України. Противник вів вогонь з боку населеного пункту Олександрівка, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території» - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів.