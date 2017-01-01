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    Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», - штаб АТО

    • Сьогодні, 21:25
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    Вогонь вівся з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї

    Бойовики сьогодні обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», обійшлося без постраждалих.

    Про це повідомляє в понеділок увечері прес-центр штабу АТО в Facebook.

    «Сьогодні,24 квітня, підрозділи російсько-окупаційних військ з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» Державної прикордонної служби України. Противник вів вогонь з боку населеного пункту Олександрівка, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території» - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів.

    АТО
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