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КПВВ «Майорське»

Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування на Донбасі працюють у штатному режимі

У середу, 10 травня, бойовики обстріляли КПВВ «Майорське» на лінії розмежування в зоні проведення АТО. Про це в повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Ситуація залишається напруженою, кількість і інтенсивність обстрілів збільшилася, вчора прикордонники зафіксували пошкодження КПВВ «Майорське». Зранку в модулях для роботи були знайдені кульові отвори, пошкоджені меблі. Обстріл був зі зброї калібру 7,62», - повідомив речник ефірі «112 Україна».

Також Слободян повідомив, що сьогодні всі КПВВ працюють у штатному режимі.

«Сьогодні всі КПВВ відкрилися вчасно. За минулу добу понад 33,5 тис. осіб перетнули лінію розмежування та 5 тис. транспортних засобів», - прокоментував Слободян.

Як повідомлялося, за минулу добу зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних сил України, Зокрема, на приморському напрямку, з переносних реактивних систем «Град» «П», мінометів калібру 82-мм, озброєння танку, БМП, БТР, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції морських піхотинців у районі Широкиного.