Бойовики обстріляли Красногорівку: поранено жінку

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Жінка під час обстрілу перебувала вдома

У результаті артилерійського обстрілу з боку бойовиків Красногорівки Донецької області мирна жителька 1946 року народження дістала осколкове поранення правої руки.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Донецької області.

Зазначається, що під артудар потрапив приватний сектор по вулиці 1 травня, яка розташована поблизу лінії розмежування.

Жінка під час обстрілу перебувала вдома.

«Під час чергового вибуху осколок влетів через вікно та поранив її. Постраждала була доставлена в місцеву лікарню, звідки пацієнтку спрямували у медзаклад сусіднього міста», — йдеться у повідомленні.