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Бойовики обстріляли лікарню Красногорівки

Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг

Бойовики обстріляли лікарню у Красногорівці Донецької області.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації, передає штаб АТО.

Зазначається, що кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні та житлових будинків. Ніхто з хворих та медичного персоналу не постраждав, але у будівлі вибиті шибки.

«Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг мешканцям Красногорівки та сусідніх населених пунктів», йдеться у повідомленні.