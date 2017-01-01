Бойовики обстріляли лікарню Красногорівки
- Вчора, 23:45
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Бойовики обстріляли лікарню Красногорівки
Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг
Бойовики обстріляли лікарню у Красногорівці Донецької області.
Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації, передає штаб АТО.
Зазначається, що кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні та житлових будинків. Ніхто з хворих та медичного персоналу не постраждав, але у будівлі вибиті шибки.
«Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг мешканцям Красногорівки та сусідніх населених пунктів», йдеться у повідомленні.