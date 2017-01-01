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    Бойовики обстріляли лікарню Красногорівки

    • Вчора, 23:45
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    Бойовики обстріляли лікарню Красногорівки&nbsp;
    Бойовики обстріляли лікарню Красногорівки 

    Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг

    Бойовики обстріляли лікарню у Красногорівці Донецької області.

    Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації, передає штаб АТО.

    Зазначається, що кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні та житлових будинків. Ніхто з хворих та медичного персоналу не постраждав, але у будівлі вибиті шибки.

    «Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг мешканцям Красногорівки та сусідніх населених пунктів»,  йдеться у повідомленні.

    АТО лікарня
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