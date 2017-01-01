Бойовики обстріляли околиці Красногорівки: поранено цивільну особу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Околиці Красногорівки

Противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів

Під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Красногорівка під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу, яка отримала мінно-вибухову травму та непроникаюче осколкове поранення. У Мар’їнській центральній районній лікарні їй надали медичну допомогу, стан здоров’я задовільний», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, на даному напрямку противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів.

Як повідомляв «Главком», сьогодні у Красногорівці бойовики обстріляли район міської лікарні. Під час обстрілу отримала осколкове порання місцева жителька, 1960 р.н.