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    Бойовики обстріляли околиці Красногорівки: поранено цивільну особу

    • Сьогодні, 17:32
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    Околиці Красногорівки
    Околиці Красногорівки

    Противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів

    Під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Красногорівка під вогонь противника потрапили околиці населеного пункту. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу, яка отримала мінно-вибухову травму та непроникаюче осколкове поранення. У Мар’їнській центральній районній лікарні їй надали медичну допомогу, стан здоров’я задовільний», - йдеться в повідомленні.
    За попередньою інформацією, на даному напрямку противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні у Красногорівці бойовики обстріляли район міської лікарні. Під час обстрілу отримала осколкове порання місцева жителька, 1960 р.н.

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