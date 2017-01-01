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    Бойовики обстріляли Піски зі 120-мм мінометів – штаб АТО

    • Сьогодні, 19:07
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    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    На Донбасі поранені четверо українських бійців

    Бойовики на Донбасі стріляють на всіз напрямках, за день вони відкривали вогонь 24 рази.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Лебединське, Мар’їнку, Чермалик, Широкине та Водяне. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери», - йдеться в повідомленні.

    На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.

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    «На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська сьогодні застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї», - додали в штабі.

    Повідомляється також про чотирьох поранених українських військових.

    Нагадаємо, бойовики атакували приморські рубежі: Водяне – Лебединське – Широкине. Минулої доби зафіксували 33 ворожих обстріли.

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