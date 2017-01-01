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    Бойовики обстріляли пост «Мар’їнка» з гранатометів

    • Сьогодні, 09:08
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    Вогонь вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка

    Незаконні збройні формування знову обстріляли дорожній коридор «Донецьк - Курахове», що на лінії розмежування в районі проведення АТ.

    Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

    З 21:30 до 23:30 терористи стріляли зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів та мінометів в напрямку контрольного посту «Мар’їнка». Вогонь вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка.

    Пропускні операції в КПВВ «Мар’їнка», що на цьому дорожньому коридорі, в цей час не здійснювалися.

    Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

    Нагадаємо, бойовики 48 разів обстріляли позиції сил АТО: одного бійця поранено.

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