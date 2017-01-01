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    Бойовики обстріляли позиції українських прикордонників

    • Сьогодні, 18:15
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    КПВВ &laquo;Мар'їнка&raquo;
    КПВВ «Мар'їнка»

    Незаконні збройні формування обстріляли позиції контрольного посту КПВВ «Мар'їнка»

    У п’ятницю, 31 березня, по обіді, з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній Україні території, проросійські незаконні збройні формування обстріляли позиції контрольного посту КПВВ «Мар'їнка», де несуть службу прикордонники. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Обстріл вівся зі стрілецької зброї калібру 7,62 мм.

    Постраждалих немає.

    Вогонь у відповідь не відкривався, повідомили у прес-службі Краматорського прикордонного загону.

    Як повідомлялося, бойовики за добу 69 разів обстріляли сили АТО. Внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули та 13 зазнали поранень і травм.

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