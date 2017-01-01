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    Бойовики обстріляли Сартану: частина селища без електрики

    • Сьогодні, 05:36
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    У приміщенні Сартанського селищного відділення поліції розгорнуто штаб, звідки координуються всі сили поліці

    Бойовики обстріляли Сартану. Станом на 01.40 відомо, що постраждалих немає. Зафіксовані прямі попадання у будинки на вулицях Пушкіна та Північна.

    Про це написав на своїй сторінці у Facebook секретар маріупольської міськради Степан Махсма, – повідомляють Новини Донбасу.

    «Частина селища поки залишається знеструмленою, але пошкодження вже усуваються бригадою енергетиків. Також працює аварійна служба Міськгазу. Подача газу відновлено», – написав він.

    Як повідомляє, відділ комунікації ГУНП в Донецькій області, станом на 1.30 відомо про 12 пошкоджених будинках.

    «У будинку по вул. Шмідта 19 б вибиті вікна, вул. Воїнів Визволителів – постраждали два будинки, пошкоджено вікна, в одному з них пошкоджено газопровід, Північний – будинок, вул. Пушкіна, 33а – пошкоджено гараж», – уточнили в поліції.

    У приміщенні Сартанського селищного відділення поліції розгорнуто штаб, звідки координуються всі сили поліції.

    Сформовані додаткові наряди поліції, які будуть патрулювати наближену Талаківку.

    Як повідомили жителі Маріуполя, частина Лівобережного району – без електроенергії. Так, частково немає світла на пр-кт Ленінградському, Східний мкр по вулиці 9 травня, на площі Перемоги.

    Як написав на своїй сторінці в Facebook секретар маріупольської міськради Степан Махсма, в селищі є зруйновані домобудівництва, перебиті лінії електропередач, газопровід.

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