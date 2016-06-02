Бойовики обстріляли Широкине з реактивної системи «Партизан», - штаб

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За минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників

Ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою Збройними Силами України

За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Центром вогневого протистояння став приморський напрямок. Так, вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти поруч Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар’їнки. По оборонцях Красногорівки противник бив з протитанкових гранатометів, а Водяного – з озброєння БМП та кулеметів великих калібрів. Морських піхотинців поруч Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. У районі Мар'їнки діяли ворожі снайпери.

На донецькому напрямку, з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Опорні пункти наших військ поруч Троїцького та Пісків накривав вогнем протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку, вогнем зі стрілецької зброї провокував оборонців Новоолександрівки.

Військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали.

Бойовики обстріляли контрольний пост «Мар'їнка», обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогонь потрапили житлові квартали міста.

Як повідомляв штаб АТО, пошкоджено будинки мирних мешканців по вулицях Леніна та Орджонікідзе.

Станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів.