Бойовики обстріляли сили АТО на всіх напрямках, - штаб

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Загалом протягом доби зафіксовано 47 обстрілів

19 грудня бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільше, як зазвичай, - на Маріупольському. Зі 122-міліметрової артилерії тут були обстріляні Широкине та Водяне. Широкине протягом доби потрапляло під вогонь 120 та 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і танків. Мінометних обстрілів також зазнали наші позиції в районі Новотроїцького, Мар’їнки і Талаківки.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри було обстріляне Кримське. З гранатометів - Новоолександрівка, Лобачеве, Кримське та Станиця Луганська. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії та 82-міліметрових мінометів обстрілювали Луганське. Під вогонь мінометів різних калібрів також потрапила Авдіївка, а поблизу Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів.



