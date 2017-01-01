Бойовики обстріляли сили АТО з танків і мінометів

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Поранено одного українського бійця

У п'ятницю, 21 квітня, станом на 18:00 проросійські терористи на Донбасі 21 раз обстріляли позиції ЗСУ по всіх напрямках, поранивши одного українського бійцяПро це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли захисників Новотроїцького. По оборонцях Мар’їнки били танки окупантів, 82-міліметрові міномети, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів терористи стріляли по опорних пунктах в районі Водяного та Лебединського, з автоматичних гранатометів - по позиціях у районі населеного пункту Гнутове, зі стрілецької зброї цілили по морських піхотинців поблизу Широкиного. Під Мар’їнкою та Лебединським діяли ворожі снайпери.

На донецькому напрямку позиції під Троїцьким противник обстріляв зі 120-мм мінометів, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поблизу населеного пункту Піски стріляли з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

З підствольних гранатометів та кулеметів великого калібру ворог накрив оборонців Зайцевого, а з протитанкових гранатометів – захисників Авдіївки.