Бойовики обстріляли сили АТО з танку, українські бійці відповіли вогнем з гранатометів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зона АТО

Ворог активно гатив по опорних пунктах ЗСУ біля Авдіївки

Бойовики не припиняють обстріли позицій сил АТО. За минулу добу ворог 45 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників: п’ятеро військових було поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, танку та гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив по опорних пунктах поруч Авдіївки. Вогнем мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник накривав захисників Луганського, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького.

Озброєння БМП, гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував по позиціях неподалік населеного пункту Піски, а гранатомети та кулемети великих калібрів – по опорних пунктах поблизу шахти «Бутівка», Майорська, Кам’янки та Зайцевого В районах населених пунктів Зайцеве, Опитне та Піски діяли ворожі снайпери.

На приморському напрямку 120-міліметрові міномети, озброєння БМП та БТР, стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного. З мінометів калібру 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по опорних пунктах поблизу Павлополя, а з озброєння БТР, зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї бив по позиціях поруч Водяного. З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по захисниках Красногорівки та Мар’їнки, а з 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї – по оборонцях Гнутового. Кулемети великих калібрів противник застосовував по позиціях поруч Чермалика. В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Вогнем мінометів калібру 120-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти неподалік Новозванівки та Новоолександрівки. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького, а зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів – по опорних пунктах неподалік станиці Луганської.

«Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Авдіївки, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів», - додають у штабі.

Нагадаємо, вчора в Зайцевому внаслідок обстрілу бойовиків поранено місцевого мешканця.

Також стало відомо, що в суботу у госпіталі Дніпра евакуювали вісім українських військових.