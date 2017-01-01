Бойовики обстріляли Станицю Луганську: згорів будинок
- Сьогодні, 10:34
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Через обстріл Станиці Луганської згорів будинок, один військовий поранений
В ніч на 12 травня незаконні збройні формування обстріляли житловий сектор Станиці Луганської: згорів житловий будинок, 1 військовослужбовець зазнав поранень у Попаснянському районі. Про це повідомляє сайт Луганської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що ввечері внаслідок ворожого обстрілу українських позицій поблизу села Новозванівка з автоматичних гранатометів поранено бійця. Також у результаті обстрілу зайнявся житловий будинок у смт Станиця Луганська.
Крім того, протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні бандформування 5 разів порушували «режим тиші» вздовж лінії розмежування.
Зокрема, по укріпленнях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району двічі застосовувалися 120-мм міномети, БМП і автоматичні гранатомети.
У напрямку села Валуйське Станично-Луганського району противник тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї.