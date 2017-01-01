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    Бойовики обстріляли Станицю Луганську: згорів будинок

    • Сьогодні, 10:34
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    У результаті обстрілу зайнявся житловий будинок у смт Станиця Луганська.
    Фото: Луганська ОДА
    У результаті обстрілу зайнявся житловий будинок у смт Станиця Луганська.

    Через обстріл Станиці Луганської згорів будинок, один військовий поранений

    В ніч на 12 травня незаконні збройні формування обстріляли житловий сектор Станиці Луганської: згорів житловий будинок, 1 військовослужбовець зазнав поранень у Попаснянському районі. Про це повідомляє сайт Луганської обласної державної адміністрації.

    Зазначається, що ввечері внаслідок ворожого обстрілу українських позицій поблизу села Новозванівка з автоматичних гранатометів поранено бійця. Також у результаті обстрілу зайнявся житловий будинок у смт Станиця Луганська.

     Крім того, протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні бандформування 5 разів порушували «режим тиші»  вздовж лінії розмежування.

    Зокрема, по укріпленнях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району двічі застосовувалися 120-мм міномети, БМП і автоматичні гранатомети.

    У напрямку села Валуйське Станично-Луганського району противник тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

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