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    Бойовики обстріляли Троїцьке й Зайцеве зі 120-мм мінометів, поранений воїн ЗСУ

    • Вчора, 18:36
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    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    Терористи застосовують важку артилерію, озброєння БМП

    Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «З мінометів вони (бойовики – ред.) неодноразово обстрілювали Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному вогонь вела БМП окупантів», - йдеться в повідомленні.

    На Луганському напрямку по Новозванівці стріляли зі 120 міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – з гранатометів.

    На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому та Зайцевому, а з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку та Круту Балку. Одного нашого військовослужбовця поранено.

    Станом на 18.00 відбулося 32 обстріли, зазначили в штабі.

    Нагадаємо, речник МОУ з питань АТО повідомив, що жоден український військовий не загинув унаслідок бойових дій на Донбасі протягом минулої доби, однак двоє дістали поранення.

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