Бойовики обстріляли Троїцьке й Зайцеве зі 120-мм мінометів, поранений воїн ЗСУ

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АТО на Донбасі

Терористи застосовують важку артилерію, озброєння БМП

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«З мінометів вони (бойовики – ред.) неодноразово обстрілювали Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. По Широкиному вогонь вела БМП окупантів», - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку по Новозванівці стріляли зі 120 міліметрових мінометів, а по Новоолександрівці та Станиці Луганській – з гранатометів.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Троїцькому та Зайцевому, а з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював Луганське, Авдіївку та Круту Балку. Одного нашого військовослужбовця поранено.

Станом на 18.00 відбулося 32 обстріли, зазначили в штабі.

Нагадаємо, речник МОУ з питань АТО повідомив, що жоден український військовий не загинув унаслідок бойових дій на Донбасі протягом минулої доби, однак двоє дістали поранення.