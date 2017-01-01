Бойовики обстріляли Троїцьке: загинув український військовий

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Ситуація в зоні АТО загострюється

Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Троїцького загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Троїцького, загинув військовослужбовець Збройних Сил України», — сказано в повідомленні.

В штабі додали, що на даному напрямку бойовики застосовували кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Раніше повідомлялося, що троє українських військовослужбовців загинули, п'ятеро дістали поранень під час бойових дій на Донбасі за минулу добу.