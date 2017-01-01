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    Бойовики обстріляли українських бійців під Широкиним з переносних «Градів»

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    <span>Бойовик із переносним зенітно-ракетним комплексом</span>
    Бойовик із переносним зенітно-ракетним комплексом

    Бойовики в зоні АТО зменшили активність: 9 обстрілів упродовж дня

    Сьогодні, 24 квітня, бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

    Про це повідомляє прес-центр АТО

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    «З початку доби ворог 9 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, на Донецькому напрямку, з використанням мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції поблизу Авдіївки.

    На Приморському напрямку, по опорних пунктах поруч Широкиного противник застосував 122-міліметрову легку переносну реактивну систему «Партизан» та стрілецьку зброю. З кулеметів великого калібру ворог бив по оборонцях Водяного, а зі стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Мар`їнки. Також в районі Мар`їнки діяли ворожі снайпери.

    У штабі повідомили, що військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали.

     

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