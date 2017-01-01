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    Бойовики обстріляли українських військових біля Новотроїцького

    • Вчора, 23:31
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    У районі Новотроїцького ворог вкотре обстріляв українських військових із забороненої зброї
    У районі Новотроїцького ворог вкотре обстріляв українських військових із забороненої зброї

    Сьогодні ворог обстріляв наших бійців із АГСів, РПГ, СПГ та БМП-1

    У районі Новотроїцького противник вкотре обстріляв українських військових із забороненої зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Українські військові, які стоять на позиціях в районі Новотроїцького, на Донеччині, вкотре фіксують порушення російсько-терористичними формуваннями вимог Мінських домовленостей. Сьогодні ворог обстріляв наших бійців із АГСів, РПГ, СПГ та БМП-1. А вчора близько одинадцятої години вечора на українські позиції прилетіли чотири міни 120-го калібру.

    «В нашу сторону регулярно відкривається вогонь зі зброї заборонених калібрів. Противник постійно нас провокує, майже кожного дня відкриваючи вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібрів, а інколи і з 152-мм САУ. Також дуже активно працюють їхні спайпери, стрілецька зброя та кулемети», – розповів ТВО командира роти однієї із механізованих бригад з позивним «Друїд». 

    Обстріли розпочинаються зазвичай ввечері, коли починає сутеніти. Можливо це пов’язано з тим, що терористам також забороняють відкривати вогонь, зазначили у штабі.

    Українські військові на подібні провокації не піддаються. Проте зазначають – у разі безпосередньої загрози життю і здоров’ю наших захисників, відповідь буде адекватною.

    «Наші хлопці добре підготовлені, адже на війні вже не перший рік. Всі знають що і в які ситуації потрібно робити. Тож у разі необхідності ворог отримає гідну відсіч», – каже «Друїд».

    АТО зброя військові
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