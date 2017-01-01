Бойовики обстріляли з кулеметів представників Червоного Хреста

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Автомобілі місії Червоного Хреста, архівне фото

Декілька кулеметних черг пройшли в безпосередній близькості від людей та автомобілів місії

Проросійські бойовики на Донбасі стріляли в напрямку співробітників місії Червоного Хреста під час проведення гуманітарної акції.

Про це повідомили в українській стороні Спільного центру з контролю та координації, інформує прес-центр штабу АТО.

«18 травня 2017 року під час планового роздавання продуктових та гігієнічних наборів у населеному пункті Доломітне на території непідконтрольній уряду України проросійськими найманцями були обстріляні співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Декілька кулеметних черг пройшли в безпосередній близькості від людей та автомобілів місії. На щастя, ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Вивчення обставин і журналів обліку порушень режиму припинення вогню показало, що обстріл представників Червоного Хреста відбувся саме з боку бойовиків і вівся він з території окремих районів Донецької області (ОРДО).

«Кулеметний обстріл місця роздачі гуманітарної допомоги здійснений незаконними збройними формуваннями ОРДО з метою дискредитації Збройних сил України, поширення паніки та страху серед місцевого населення і представників МКЧХ», - пояснюють у Спільному центрі.

Для забезпечення гуманітарної акції ЗСУ надали письмові гарантії безпеки Червоному Хресту, тоді як зі сторони бойовиків таких гарантій надано не було.

«Представники МКЧХ здійснювали видачу гуманітарної допомоги за власним рішенням і на власний ризик», - додають в українській стороні Спільного центру з контролю та координації.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, російсько-терористичні війська на Донбасі продовжували обстрілювати позиції сил АТО, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.

З початку доби і до 18:00 бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.