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    Бойовики обстріляли з мінометів пост у Мар'їнці

    • Сьогодні, 09:18
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    Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали

    Бойовики вчора вночі майже півгодини обстрілювали з мінометів контрольний пост «Мар'їнка».

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Вогонь терористи відкрили о 23.05 із мінометів. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією ДПСУ, під час обстрілу громадян та транспортних засобів на контрольному посту «Мар'їнка» не було. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

    24 травня через обстріли були тимчасово призупинені пропускні операції на контрольному пості «Мар'їнка». 

    Напередодні ввечері бойовики також обстріляли лікарню Красногорівки.

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