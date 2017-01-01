Бойовики обстріляли з мінометів пост у Мар'їнці

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Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали

Бойовики вчора вночі майже півгодини обстрілювали з мінометів контрольний пост «Мар'їнка».

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Вогонь терористи відкрили о 23.05 із мінометів. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, під час обстрілу громадян та транспортних засобів на контрольному посту «Мар'їнка» не було. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

24 травня через обстріли були тимчасово призупинені пропускні операції на контрольному пості «Мар'їнка».

Напередодні ввечері бойовики також обстріляли лікарню Красногорівки.