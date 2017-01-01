Бойовики обстріляли з мінометів українських спостерігачів на Донбасі

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Сліди від снаряду бойовиків

Пошкоджено автомобіль місії, поранених і загиблих немає

Окупанти на Донбасі продовжують здійснювати збройні провокації відносно представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та української сторони Спільного центру контролю та координації.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні під час виконання завдань поблизу східних околиць населеного пункту Попасна під мінометний обстріл калібру 120 мм та СПГ потрапили офіцери української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», - йдеться у повідомленні.

При цьому, у штабі зазначають, що автомобіль мобільної групи СГ «Попасна» був маркований великими літерами «НМ», а офіцери мали відповідні розпізнавальні знаки.

Пошкоджено автомобіль місії, поранених і загиблих немає.

«Подібні факти вчинення НЗФ ОРДЛО збройних провокацій свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - резюмують у штабі АТО.

Як повідомляв «Главком», російська сторона в СЦКК сьогодні так і не надала письмових гарантій припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП біля Авдіївки.

Нагадаємо терористи «ДНР» 24 лютого обстріляли спостерігачів ОБСЄ та захопили їхній безпілотник. Вчора бойовики також відкрили стрілянину і кинули гранату біля автомобіля місії ОБСЄ.