Бойовики обстріляли Зайцеве: загинув військовослужбовець
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Бойовики увечері 29 квітня обстріляли селище Зайцево Донецької області
Бойовики застосували протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю
Бойовики увечері 29 квітня обстріляли селище Зайцево Донецької області.
Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції на сторінці в Facebook.
«В результаті бойових дій загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання недалеко від Погоди. По позиціях сил АТО на даному напрямку противник вів вогонь з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї», – повідомили в прес-центрі.
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, противник продовжує обстріли позиції українських військ по всій лінії розмежування.
29 квітня внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Авдіївки загинув військовослужбовець.