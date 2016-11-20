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    Бойовики обстріляли Зайцеве: загинув військовослужбовець

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    <span>Бойовики увечері 29 квітня обстріляли селище Зайцево Донецької області</span>
    Бойовики увечері 29 квітня обстріляли селище Зайцево Донецької області

    Бойовики застосували протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю

    Бойовики увечері 29 квітня обстріляли селище Зайцево Донецької області.

    Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції на сторінці в Facebook.

    «В результаті бойових дій загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання недалеко від Погоди. По позиціях сил АТО на даному напрямку противник вів вогонь з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї», – повідомили в прес-центрі.

    Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, противник продовжує обстріли позиції українських військ по всій лінії розмежування.

    29 квітня внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Авдіївки загинув військовослужбовець.

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