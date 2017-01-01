Бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці

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У постраждалому районі Авдіївки наразі працюють співробітники поліції

Снаряди бойовиків сьогодні ввечері влучили в приватний будинок в Авдіївці, але ніхто внаслідок обстрілу не постраждав. Про це повідомили в прес-службі Покровського відділу поліції Донецької області.

«Бойовики продовжують обстрілювати житлові квартали прифронтового міста. Сьогодні близько 17 години снаряди вкотре розірвались в старій частині міста. Один із них влучив у дах в будинку 31 по вул. Тургенєва. Жінка, яка під час обстрілу знаходилася в помешканні, встигла вискочити на подвір’я та дивом уникла поранень», - зазначили в поліції.

У постраждалому районі наразі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять домівки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.