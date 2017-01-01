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    Бойовики обстріляли житлові райони Красногорівки з ГРАДів — штаб

    • Сьогодні, 21:33
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    4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один впав за межі житлових районів

    Близько 15:00 бойовики, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли населений пункт Красногорівка, що знаходиться у зоні бойових дій на Донбасі. Зокрема, 4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один впав за межі житлових районів.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «З пошкоджень — лише розтрощені вікна та обірвані вуличні дроти. Поранених серед місцевих або військових немає», — йдеться на офіційній сторінці 92-ї окремої механізованої бригади.

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