Бойовики обстріляли житлові райони Красногорівки з ГРАДів — штаб

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4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один впав за межі житлових районів

Близько 15:00 бойовики, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли населений пункт Красногорівка, що знаходиться у зоні бойових дій на Донбасі. Зокрема, 4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один впав за межі житлових районів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«З пошкоджень — лише розтрощені вікна та обірвані вуличні дроти. Поранених серед місцевих або військових немає», — йдеться на офіційній сторінці 92-ї окремої механізованої бригади.