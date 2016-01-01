  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики обстріляли житловий будинок в Авдіївці

    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка

    У помешканні вибиті майже всі вікна, а підсобні будівлі зруйновані

    Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці пошкоджено приватний будинок та знищено господарські будівлі місцевої жительки, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

    До Авдіївського відділення поліції звернулася 61-річна місцева жителька, яка повідомила, що під час ранкового обстрілу пошкоджено її будинок на вулиці Леваневського.

    Читайте також

    «Уламками від снарядів у помешканні вибиті майже всі вікна, а підсобні будівлі зруйновані. Люди не постраждали», – повідомили у поліції.

    Наразі правоохоронці працюють у потерпілому районі.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Бойовики обстріляли житловий будинок в Авдіївці
    Бойовики обстріляли житловий будинок в Авдіївці
    Бойовики обстріляли житловий будинок в Авдіївці
    Бойовики обстріляли житловий будинок в Авдіївці

    Читайте також
    зона АТО Бойовики на Донбасі Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ