Бойовики обстріляли житловий будинок в Авдіївці

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У помешканні вибиті майже всі вікна, а підсобні будівлі зруйновані

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці пошкоджено приватний будинок та знищено господарські будівлі місцевої жительки, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

До Авдіївського відділення поліції звернулася 61-річна місцева жителька, яка повідомила, що під час ранкового обстрілу пошкоджено її будинок на вулиці Леваневського.

«Уламками від снарядів у помешканні вибиті майже всі вікна, а підсобні будівлі зруйновані. Люди не постраждали», – повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці працюють у потерпілому районі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.