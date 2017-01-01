Бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки: є постраждалий
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Повідомляється про пряме попадання в житловий п'ятиповерховий будинок
З 23.00 бойовики розстрілюють з мінометів житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучення в житловий п'ятиповерховий будинок по вул. Суворова, важке поранення отримав чоловік 1950 року народження.
Про це на сторінці в Facebook повідомив глава ГУНП в Донецькій обл. В'ячеслав Аброськін.
За його словами, співробітники поліції надають потерпілому медичну допомогу.