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    Бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки: є постраждалий

    • Сьогодні, 00:43
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    Повідомляється про пряме попадання в житловий п'ятиповерховий будинок

    З 23.00 бойовики розстрілюють з мінометів житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучення в житловий п'ятиповерховий будинок по вул. Суворова, важке поранення отримав чоловік 1950 року народження.

    Про це на сторінці в Facebook повідомив глава ГУНП в Донецькій обл. В'ячеслав Аброськін.

    За його словами, співробітники поліції надають потерпілому медичну допомогу.

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