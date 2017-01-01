Бойовики обстрілюють Курдюмівку, загинув підліток
- Сьогодні, 00:13
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Внаслідок обстрілів хлопець отримав смертельне поранення в серце
У понеділок ввечері бойовики обстріляли з мінометів смт. Курдюмівку. Внаслідок ворожого вогню загинув молодий хлопець. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
«Надійшла інформація від батьків, що в результаті обстрілу їхній син, 2001 року народження, отримав осколкове поранення в серце. Дав команду начальнику відділення особисто разом з військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога скоріше транспортувати хлопця до лікарні. Вже в дорозі стало відомо, що хлопець помер», - написав Аброськін.
Він додав, що обстріл бойовиками селища в Торецькому районі триває.
Як повідомляв «Главком», в понеділок у зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 40 обстрілів, поранено одного українського військового. По всім напрямкам бойовики використовували танки та артилерію.