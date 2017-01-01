Бойовики обстрілюють сили АТО із забороненого озброєння: є поранений

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Бойові дії на Донбасі

На приморському напрямку зафіксовано найбільше фактів порушення режиму припинення вогню

Російсько-терористичні бандформування продовжують обстрілювати позиції сил АТО на Донбасі. Всього з початку доби бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи, зокрема, і озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Так, близько 16:00 години російсько-терористичні війська здійснили обстріл житлового сектору Авдіївки, застосувавши реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Чотири будинки за чотирма різними адресами зруйновані вщент. Десятки - ушкоджені. Одного місцевого мешканця поранено», - йдеться в повідомленні

За даними штабу АТО, на приморському напрямку зафіксовано найбільше фактів порушення режиму припинення вогню. «По опівдні бойовики вдарили по наших позиціях біля Чермалика зі 120-мм мінометів. Впродовж дня противник обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Талаківки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Північніше, біля Мар'їнки, вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же «працював» ворожий снайпер», - йдеться в повідомленні.

«Донецький напрямок. Близько 6:00 години ранку НЗФ здійснили обстріл оборонних укріплень сил АТО у передмісті Авдіївки з мінометів калібру 120 мм, озброєння танку, гранатометів та стрілецької зброї. Також із 120-мм мінометів противник бив неподалік Кам'янки. З мінометів калібру 82 мм - в районі Зайцевого. Поблизу Верхньоторецького та Пісків бандити вели вогонь з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї», - інформує прес-центр.

На луганському напрямку бойовики декілька разів з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали наші позиції в районі Кримського та Донця. «По українських воїнах, які тримають оборону поблизу Новотошківського, вів вогонь ворожий снайпер», - повідомляють у штабі.

З початку доби один військовослужбовець ЗС України зазнав поранення.

Раніше начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики з «Градів» обстріляли стару частину міста Авдіївка. За даними української сторони СЦКК, зруйнований майже цілий квартал міста.